هل يتسبب نقص فيتامين “د” في حدوث التهابات مزمنة؟

كشفت دراسة جديدة شارك فيها نحو 300 ألف شخص أن نقص فيتامين “د” يمكن أن يتسبب في تعرض الإنسان لأنواع معينة من الالتهابات المزمنة.

ويمكن علاج نقص فيتامين “د” عن طريق تناول كميات أكبر من الأطعمة الغنية بهذا الفيتامين أو البقاء لفترات أطول في ضوء الشمس، حسبما يقول موقع “بريفينش”، في تقرير بهذا الشأن، نشره قبل أيام.

وجاء في الدراسة الجديدة، التي أجرتها جامعة جنوب أستراليا، أن هناك علاقة بين مستويات فيتامين “د” ونوع الالتهابات التي يعاني منها بعض البشر، وكشفت عن وجود علاقة مباشرة بين نقص فيتامين “د” وظهور مستويات عالية من الالتهابات التي يمكن أن يكون لها مضاعفات صحية خطيرة على من يعاني منها إذا لم يتم علاجها مبكرا.

المصدر: سبوتنيك