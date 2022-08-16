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August 16 2022 - 19:24

حب الله استقبل وفدا قياديا من “القيادة العامة”

منذ 45 mins 16 August، 2022
حسن حب الله
لبنان

استقبل المسؤول عن العلاقات الفلسطينية في حزب الله النائب السابق حسن حب الله وفدا قياديا من “الجبهة الشعبية – القيادة العامة” ضم المسؤول عن “الجبهة” في لبنان ابو كفاح غازي يرافقه عضو اللجنة المركزية ابو اشرف العينين، في حضور معاون المسؤول عن العلاقات الفلسطينية الشيخ عطاالله حمود، وجرى بحث في آخر التطورات المحلية وفي المخيمات.

بداية، قدم غازي التهنئة بـ”انتصارات تموز 2006 التي حققتها المقاومة الاسلامية الباسلة على الصهاينة المغتصبين”.

وعرض الطرفان، بحسب بيان، “آخر مستجدات العدوان الصهيوني على غزة والضفة، والرد الحازم للمقاومة الذي طاول عمق الكيان وأصاب بناه التحتية”. وأكدا ان “المقاومة هي الخيار الحقيقي والطبيعي لردع الاحتلال”.

واشار الجانبان الى “سياسة القضم والاستيطان والاعدامات الموصوفة التي يمارسها الكيان الصهيوني، والتي تكشف عن زيف ادعاءاته ورفضه لكل القرارات والتفاهمات الدولية والانسانية”، مؤكدين “وحدة الساحات ووحدة المقاومة في كل فلسطين، لأنها هي من سيحرر الارض والاسرى وهي من سيفرض ميزان الردع ضد هذا الكيان المحتل”.

وفي ختام اللقاء، حيا المجتمعون “أسرى الحرية ولا سيما الاسير المجاهد المضرب عن الطعام خليل عواودة ورفاقه”، وتقدموا من “كل عوائل الشهداء بالتحية والتبريك”، وتمنوا للجرحى “الشفاء العاجل”، مؤكدين “خيار المقاومة حتى تحرير الارض والمقدسات”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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