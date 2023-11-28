حب الله: يلتقي وفدا قياديا من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين

استقبل مسؤول العلاقات الفلسطينية في حزب الله النائب السابق الحاج حسن حب الله وفدا قياديا من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ضم عضو المكتب السياسي ومسؤول الثقافة في الجبهة الروائي مروان عبد العال وممثل الجبهة في لبنان الرفيق هيثم عبدو وحضور معاون مسؤول العلاقات الفلسطينية في حزب الله الشيخ عطالله حمود، وقد جرى البحث في اخر التطورات وخصوصا فيما يتعلق بتداعيات يوم السابع من اكتوبر والعدوان على غزة وما آلت اليه من هدن وصفقة تحرير الأسرى على يد المقاومة، وقد خلص اللقاء الى التالي:

اولا: اعتبر المجتمعون ان السابع من أكتوبر اعاد القضية الفلسطينية إلى دائرة الضوء، لما كان يخطط العدو والمجتمع الدولي له بهدف تصفية القضية نهائيا، فاسقط هيبة العدو وكسر شوكة جيشه الذي ادعى انه لا يقهر.

ثانيا: راى الطرفان ان قبول العدو بالهدنة وإذعانه لصفقة تبادل الأسرى إنما جاء بعد فشل قواته في الميدان وعدم تحقيقه لصورة انتصار يعيد بها الاعتبار له ولحلفائه الذين ساندوه في عدوانه ومجازره على اطفال ونساء غزة .

ثالثا: حي المجتمعون صمود أهلنا في غزة العزة كما توجهوا بالتحية الى اسرانا البواسل من الأطفال والفتية واسيراتنا الماجدات اللاتي تحدين السجان بعز وشموخ مؤكدين على تبيض باقي الزنازين والسجون بفعل المقاومة ومساندة الاحرار والشرفاء في لبنان واليمن وسوريا والعراق حتى تحقيق النصر والتحرير .

المصدر: موقع المنار