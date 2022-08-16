أهمية التعليم الاكاديمي للسباحة للأطفال منذ السنين الأولى من عمرهم – موقع قناة المنار – لبنان
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August 16 2022 - 12:48

أهمية التعليم الاكاديمي للسباحة للأطفال منذ السنين الأولى من عمرهم

منذ 1 ساعة 16 August، 2022
صفحات منوعة - علوم وتكنولوجيا

المصدر: موقع المنار

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