الصدر يدعو لتظاهرات مليونية في ساحة التحرير وسط بغداد

دعا وزير زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدى اليوم السبت العراقيين كافة الى الخروج في تظاهرات سلمية مليونية في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد. ونشر وزير الصدر صالح محمد العراقي بيانا بتوجيه من مقتدى الصدر جاء فيه الدعوة الى التظاهرة المليونية.

وقال وزير الصدر في بيانه إن “هذا ندائي الأخير (..) بعد أن انقسم الإحتجاج الى فسطاطين صار لزاماً عليَّ أن أتحرّى أيّ الفسطاطين أكثر عدداً وأوسع تعاطفاً عند الشعب العراقي بغض النظر عن انتماءاتهم”.

وخاطب الصدر الشعب العراقي كافة “بعشائره، وشرائحه وطوائفه ونسائه شيباً وشباناً وأطفالاً”، قائلا “إنني اليوم أعوّل عليكم بالمناصرة للعراق من أجل الإصلاح”. وتابع زعيم التيار الصدري بالقول “لنبعث برسالة مليونية شعبية الى العالم كلّه بأن: العراق مع الإصلاح، والإصلاح مع العراق”.

وكانت تنسيقية تظاهرات “الشعب يحمي الدولة”، قد اعلنت الجمعة، الاعتصام المفتوح عند أسوار المنطقة الخضراء حتى تحقيق المطالب العادلة. وأعلن الإطار التنسيقي 8 مطالبات، والاعتصام المفتوح أمام الجسر المعلق في نهاية تظاهرة مليونية شهدتها العاصمة بغداد امس.

وطالب الإطار القوى السياسية بالالتفات إلى الشعب والإسراع بتشكيل حكومةٍ خدميةٍ وطنيةٍ كاملة الصلاحيات، ودعا الى الالتزام بالقانون والدستور لمواجهة تحديات الغلاء والفساد.

المصدر: مواقع