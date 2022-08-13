تركيا: سفينتان تحملان الحبوب الأوكرانية غادرتا ميناء تشورنومورسك

قالت وزارة الدفاع التركية، إن سفينتين تحملان شحنات من الحبوب الأوكرانية، غادرتا ميناء تشورنومورسك اليوم السبت.

وأضافت الوزارة التركية في بيانها: “غادرت السفينة FULMAR S التي تحمل علم بربادوس وتنقل 12000 طن من الذرة ميناء تشورنومورسك إلى ميناء إسكندرون. وكذلك غادرت السفينة THOE، التي تحمل علم جزر مارشال، نفس الميناء الأوكراني متوجهة إلى مدينة تيكيرداغ في شمال غرب تركيا وهي تحمل 3000 طن من بذور عباد الشمس”.

وأشارت الوزارة إلى أنه ستغادر اليوم السبت، سفينة متوجهة إلى أوكرانيا لتحميل الحبوب.

وفي 22 تموز/يوليو الماضي، وقعت روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة في اسطنبول وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية، وتضمنت الاتفاقية تأمين صادرات الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية عن طريق البحر الأسود إلى العالم، من خلال ممر آمن.

المصدر: وكالات