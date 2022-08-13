حزب الله والقومي في صيدا.. تأكيد على المقاومة بمواجهة الإحتلال الاسرائيلي وأطماعه

التقى مسؤول منطقة صيدا في حزب الله الشيخ زيد ضاهر الجمعة وفدا من الحزب السوري القومي الاجتماعي برئاسة محمد غدار.

وجرى خلال اللقاء “البحث في عدد من المواضيع والشؤون الانمائية، والواقع المعيشي الصعب من جراء الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد”.

وشدد المجتمعون على “أهمية وحدة قوى المقاومة بمواجهة الإحتلال وأطماعه”، وأكدوا ان “المقاومة هي صمام الأمان والخيار الوحيد الذي يفهمه هذا العدو وهي الكفيلة بحماية الموارد الطبيعية للبنان وتحرير الأراضي المحتلة”.

وحيا المجتمعون “دماء الشهداء في فلسطين التي أسقطت كل أوهام الاستسلام والتطبيع وأكدت على اولوية المقاومة بمواجهة الإحتلال”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام