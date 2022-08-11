الإمام الخامنئي للنخالة: أثبتم أن كل جزء من المقاومة يستطيع وحده تمريغ أنف العدو بالتراب

شدد الإمام السيد علي الخامنئي أن العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، رفع مكانة حركة الجهاد الإسلامي ضمن حركة المقاومة المجيدة للشعب الفلسطيني.

وقال الإمام الخامنئي في رده على رسالة للأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة “تلقّيتُ رسالة جنابكم الرصينة والمبشّرة، جزاكم الله خيراً وقرّب النصر النهائي للشعب الفلسطيني الشامخ والمظلوم”.

وأضاف الإمام الخامنئي “لقد أبطلتم بمقاومتكم الباسلة السياسةَ الخادعة للكيان الغاصب، كما أثبتم أن كل جزء من مجموعة المقاومة يستطيع وحده تمريغ أنف العدو بالتراب، وبربطكم بين المجاهدين في غزة مع الضفة، وبدعم سائر قوى المقاومة لـ”الجهاد الإسلامي”، استطعتم إظهار وحدة جهاد الشعب الفلسطيني في وجه العدو الخبيث والمخادع”.

وشدد الإمام الخامنئي على وجوب أن تكون جهود الفصائل الفلسطينية كافة في أرض فلسطين كلها من أجل الحفاظ على هذه الوحدة، مؤكداً أن العدو الغاصب آيل نحو الوهن، والمقاومة الفلسطينية تزداد قوة، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

وختم الإمام الخامنئي رسالته “نحن ما زلنا إلى جانبكم، السلام عليكم والعهود على حالها”.

المصدر: موقع المنار