اضاءة برج الحرية في طهران بعلم فلسطين وصورة الشهيدة آلاء قدوم تضامناً مع غزة

أضيئ برج الحرية (آزادى) في العاصمة الإيرانية طهران باسم غزة وصورة الطفلة الشهيدة آلاء قدوم وعلم فلسطين، تضامنًا مع الشعب الفلسطيني على إثر عدوان الاحتلال على القطاع.

وتأتي هذه الفعالية، في إطار الاستنكار لجرائم الكيان الصهيوني “القاتل” للأطفال والابرياء، وكتأكيد على ان فلسطين ليست وحيدة في الميدان.

وشهد قطاع غزة عدوانًا إسرائيليًا استمر لثلاثة أيام ارتقى خلاله 44 شهيدًا، بينهم القياديان الكبيران في سرايا القدس – الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي تيسير الجعبري وخالد منصور و15 طفلاً و4 سيدات وبلغ عدد المصابين 360، وتدمير عشرات المنازل.

ونددت ايران بالعدوان على عزة حيث تزامن بدء العدوان مع وجود الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد نخالة في طهران للقاء المسؤولين الإيرانيين، وانتهى العدوان بوجوده فيها، حيث اعلن خلال مؤتمر صحافي عن نهاية العدوان والشروط التي فرضتها حركة الجهاد على الكيان الإسرائيلي لوقف اطلاق النار.

المصدر: مواقع