قصف مدفعي صهيوني متواصل يستهدف مناطق شمال غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 13 2024 - 04:42

قصف مدفعي صهيوني متواصل يستهدف مناطق شمال غزة

منذ 22 mins 13 May، 2024
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