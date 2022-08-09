تمثيل مسرحية واقعة الطف في مجدل سلم

برعاية الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله ممثلاً بعضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق، أحيت جمعية الزهراء الخيرية في بلدة مجدل سلم ذكرى عاشوراء بتمثيل واقعة الطف وسيرة الإمام الحسين (ع) وما حل بأهل بيته بعد استشهاده، بحضور رئيس الجمعية ورئيس لقاء علماء صور الشيخ علي ياسين، ولفيف من العلماء والفاعليات والشخصيات، وحشود غفيرة من مختلف القرى والبلدات الجنوبية، وقد شارك في التمثيل مئات المتطوعين من أبناء البلدة، تعاقبوا منذ سنوات على أداء أدوارهم في هذا العمل المسرحي العاشورائي.

وقبل البدء بمراسم العرض المسرحي، ألقى الشيخ قاووق كلمة أكد فيها أن حزب الله سيبقى مجد لبنان وفخر العرب، وهو الحصن الحصين للحدود والحقوق والثروات والكرامات في مواجهة كل عدوان وحرمان.

وقال ليعلم العدو الإسرائيلي أن جدرانهم على الحدود لن تحميهم من صواريخ المقاومة، وأن كل إجراءاتهم في البر والبحر والجو، لن تنقذهم من الوعد الصادق بدخول مجاهدي حزب الله إلى الجليل، ليصنعوا المعادلة الكبرى.

بدوره الشيخ ياسين قال إن المقاومة حررت أرض الجنوب، وفرضت هزيمة مدوية على الجيش الذي قيل إنه لا يقهر، وقضت على حلم إسرائيل الكبرى، وبدأ العد العكسي لهذا الكيان المصطنع، الذي سينتهي قريباً إن شاء الله على يد المقاومة التي تنتظر أن يخطئ العدو أو أن يعتدي على أهلنا ويمتنع عن السماح لنا باستغلال ثرواتنا.

وفي الختام، أقيمت مسيرة حاشدة انطلقت من مكان المسرحية باتجاه ساحة البلدة.

المصدر: موقع المنار