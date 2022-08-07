غزة صامدة تقاوم وسوريا تدعم وتتضامن

في دمشق وتحديداً في مبنى المجلس الوطني الفلسطيني، اجتمع قادة فصائل المقاومة الفلسطينية لبحث العداون الصهويني الحالي على قطاع غزة وما يقْدم عليه من عمل وحشي وجرائم إنسانية على مرئى ومسمع من العالم أجمع.

سوريا بدورها الرائد المقاوم الداعم لقضية الشعب الفلسطيني، حضرت رسمياً وشعبياً في هذا الاجتماع ممثلة بالدكتورة بثينة شعبان المستشارة السياسية والإعلامية لرئاسة الجمهورية العربية السورية، كما حضر اليمن المقاوم رسمياً ممثلة بسفير بلادها لدى دمشق عبدالله صبري.

في معرض حديث الدكتورة شعبان لموقع المنار، أكدت على وحدة المسار والمصير بين سوريا وفلسطين، وأن من يدعم ويقوي فلسطيني فهو يقوي نفسه ومن يعمل على إضعاف فلسطين فهو يضعف فلسطين مشددة على المصير المشترك لفلسطين مع كل العرب. كما أدانت المستشارة السورية ما يجري الآن في الأراضي الفلسطنية المحتلة والعدوان على قطاع غزة الصامد في وجه الغطرة والإجرام الصهوني، مؤيدة المقاومة في فلسطين بحقها بالدفاع عن شعبها.

واسهجنت شعبان موقف بعض الدول العربية الصامتة على العدوان الصهيوني، مرجعة إلى ذلك تجرؤ أميركا في تصريحاتها المؤيجة لإسرائيل في هذا العدوان. وشددت على ضرورة دعم القضية الفلسطينية بشكل دائم وليس في موقف لحظي، وأن الدعم يجب أن يكون بكافة أشكاله.

وأشارت شعبان إلى أن وقوف سوريا إلى جانب الشعب الفلسطيني الصامد في مواجهة العدو الإسرائيلي هو أمر حتمي ومن أولويات بلدها وأن هذا العدوان يستهدف الأمة العربية من أقصاها إلى أقصاها. كما قالت أن “الاحتلال الإسرائيلي يشن حرب إبادة على الشعب الفلسطيني بدعم من الولايات المتحدة.. والدول التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان تقف صامتة أمام جرائم الاحتلال في دليل واضح على أن مخططات الغرب تستهدفنا جميعا كعرب”.

وفي الاجتماع اكد قادة الفصائل ضرورة العمل والمتابعة صفاً واحدا من أجل مواجهة هذا العدوان، وان ما يجري هو مساس بكل فلسطيني داخل أو خارج فلسطين المحتلة، داعين إلى وحدة الصف تحت راية المقاومة.

كما حضر هذا الاجتماع الموسع لقادة الفصائل الفلسطيني، السفير اليمني عبدالله صبري ممثلا لبلاده المقاومة للعدوان السعودي والصامدة تحت ظروف لا تختلف عن ظروف الشعب الفلسطيني وما يواجهه في غزة. هذا العدوان المتكامل على قطبين أساسيين من أقطاب محور، ما هو إلا رسالة واضحة باستهداف دول المحور بكافة الأشكال الاجرامية والعدوانية.

ووبرغم كل ما واجهه الشعب اليمني من قتل وعدوان وحصار على يد العدوان السعودي، إلا أن السفير صبري أكد وقوف بلاده الكامل قيادة وشعباً إلى جانب فلسطين وشعبها، ودعم اليمن وتضامنه مع قضية الشعب الفلسطيني في مواجهة العداون الصهيوني.







المصدر: موقع المنار