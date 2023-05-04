خاص | التعاون الاقتصادي السوري الإيراني.. التطوير يدخل مرحلةً تنفيذية

ضمن الجولات المتعددة لزيارة الرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي إلى دمشق، التي بدأت الاربعاء بفعاليات شاملة وتوقيع اتفاقيات تحالفية رسمية على أعلى مستوى، يأتي الحديث عن سلة متكاملة في العمل المتنامي للاقتصاد المشترك بين البلدين.

سوريا المتضررة من حرب الاثنا عشر عاما، أعلنت انتهاء الحرب العسكرية في الغالبية العظمى لأراضيها، والانتصار أصبح معلناً سلفاً من قبلها، يبقى وضعها الاقتصادي المتأزم والمتدهور من تبعات الحرب هو الشغل الشاغل للقيادة بداية من رأس الهرم في السلطة.

وعلى هذا فإن العمل الاقتصادي مع أهم حليف استراتيجي تجاوز بتحالفه ليقطع مرحلة كبيرة نحو العلاقات الأخوية بين البلدين، فبات الموقف قاب قوسين أو أدنى من النهوض الاقتصادي بعد الحرب، عندما تسير عجلة التعاون الاقتصادي كما رسم الطرفان خريطة طريق له.

التعاون السوري الايراني في الاقتصاد؛ تنظم جوانبه غرفة تجارة مشتركة، تحدث عنها لموقع قناة المنار أمينُ سر غرفة التجارة السورية الايرانية مُصان نحاس، وسرد تفاصيل العمل المشترك بين البلدين مستمداً من أهمية زيارة السيد رئيسي إلى دمشق محاور هذا اللقاء وما تمهد له إلى القادم من الأيام.

انطلاقاً من القراءة العامة لأهمية الزيارة، أكد مصان نحاس صورة العمل المشترك التكاملي بين كل من سوريا وإيران مستحضراً جوانب التعاون بصورة سريعة وبنظرة من كبار الاقتصاديين السوريين.

عمق الروابط والعلاقات تأتي في حديث نحاس عن ما حمله الرئيس الإيراني في جعبته خلال هذه الزيارة، كما أشار في حديثه إلى طبيعة الحرب الاقتصادية على المحور.

الحرص على تنمية العلاقات مع الدول العربية والصديقة من أساسيات العمل الذي تقوم به غرفة التجارة السورية الايرانية، وهذا ما ذكره أمين سرها مبيناً الجهود السورية في هذا السياق.

العلاقات الاقتصادية مع إيران أهم المحاور التي يسعى رجال الأعمال لتطويرها وترجمتها بتفاصيلها التي نوه إليها نحاس.

بأهمية كبيرة أتى الحديث عن الثقة بالدول العربية، ذلك في معرض ما أدلى به ضيف الموقع، والايجابيات التي تنعكس على الجهات المستفيدة من هذه الاتفاقيات، حسبما أعرب أمين سر غرفة التجارة السورية الايرانية.

رجل الأعمال السوري الذي يشغل مسؤولية كبيرة في غرفة التجارة السورية الايراني كان حاضرا قبل هذا في فرنسا، وشارك باسم سوريا، في القمة الاقتصادي الفرنسية العربية برعاية الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ومثل الاقتصاد السوري في هذا الملتقى، ومن هذه النقطة انطلق أمين سر غرفة التجارة السورية الايرانية ليتحدّث لموقع المنار بشكل خاص عن الوجهات التي ستسلكها سوريا خلال المراحل القادمة وبالتحديد ما يخص تركيا.

المصدر: موقع المنار