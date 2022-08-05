التيار الصدري يقيم صلاة الجمعة في بغداد وسط اجراءات أمنية مشددة

أقام أنصار التيّار الصدري، صلاة الجمعة الموحدة التي دعا اليها زعيم التيار السيد مقتدى الصدر، في العاصمة العراقية.

وتجمّع أنصار التيار الصدري في المنطقة الخضراء وسط بغداد، التي تشهد اعتصاماً مفتوحاً لأنصار التيار، حيث أقيمت الصلاة الموحدة، التي جرت وسط إجراءات أمنية مشددة، فرضتها القوى الأمنية العراقية، في محيط المنطقة الخضراء إضافة إلى الشوارع المؤدية إليها.

وخلال القائه خطبة في المشاركين، اتهم خطيب صلاة الجمعة السيد مهند الموسوي، الاحزاب السياسية بالتبعية للخارج، وبايصال العراق الى حافة الفساد والفقر.

واعتبر السيد الموسوي، أنّ العراق أصبح من أوائل الدول في الفساد في ظل الحكومات المتعاقبة، مؤكدا الاستمرار بـ”المشروع الإصلاحي”.

وحيّا الموسوي العشائر والقوات الامنية والحشد الشعبي، معلناً “التضامن مع السيد الصدر بالدعوة لحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة”.

واعتبر أن “حكومات التوافق تسببت بخسائر الكثير للأموال ونقص الخدمات”، أن “المجتمع الساكت عن الفساد هو مجتمع فرعوني يصنع الطغاة”.

وتأتي هذه الصلاة، بعد 7 أيام على اقتحام المنطقة الخضراء، وإعلان الاعتصام المفتوح داخل مجلس النواب، قبل أن يتم نقله إلى محيطه بقرار من الصدر، اثر التظاهرة التي نظّمها انصار الاطار التنسيقي.

المصدر: يونيوز