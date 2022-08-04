تشييع مهيب في ايران لـ 5 شهداء ارتقوا في معارك خان طومان في سوريا قبل سنوات

شيعت ايران 5 من عناصر حرس الثورة الإسلامية في مدينة مشهد المقدسة، كانوا قد ارتقوا في معارك خان طومان في سوريا قبل سنوات. وشارك في التشييع حشد مهيب من المواطنين، وفعاليات سياسية ودينية وعسكرية، يتقدمهم قائد حرس الثورة اللواء حسين سلامي.

وجدد المشاركون العهد للشهداء، بمواصلة طريق الجهاد، في الدفاع عن المظلومين في العالم، وفي صون الأمة الإسلامية، وحفظ وحدتها وعزتها.

وكانت العلاقات العامة لحرس الثورة الإسلامية الايرانية قد أعلنت قبل أيام، أنه تم التعرف على جثمان 5 شهداء في منطقة “خان طومان” السورية.

أشارت العلاقات العامة إلى أن الشهداء الذين دافعوا عن المراقد المقدسة في سوريا، ينحدرون من محافظات مازندران والبرز وفارس، وهم الشهيد العميد “عبد الله اسكندري” ، الشهيد العميد “رحيم كابلي” ، الشهيد “مصطفى تاش موسى” ، الشهيد “محمد أمين كريميان و الشهيد “عباس آسميه”.

ولفتت إلى أنه تم التعرف على جثامينهم الطاهرة من خلال مطابقة عينة الحمض النووي في مركز علم الوراثة التابع لحرس الثورة الاسلامية.

وأشار البيان إلى أن جثامين هؤلاء الشهداء الكبار ستذهب إلى مدينة مشهد المقدسة للطواف في مرقد الإمام الرضا عليه السلام وبعد الطوف حول الحرم الشريف، ترسل الى مساقط رؤوسهم لتشييعهم من قبل المواطنين مع التزام التوصيات الصحية الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا.

المصدر: يونيوز