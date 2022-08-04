موقع واللا: المجلس الوزاري المصغر لن يكون هناك اتفاق تستخرج فيه إسرائيل الغاز بدون ان يستخرج لبنان

اجمع رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيف كوخافي ورئيس الاستخبارات العسكرية “امان” ورئيس دائرة الأبحاث ورئيسي الموساد الشاباك ، خلال جلسة المجلس الوزاري المصغر على أن عدم الاتفاق مع لبنان سيدفع حزب الله إلى خطوات تؤدي إلى ما اسموه تصعيد عسكري وان ذلك سيؤدي إلى عدة أيام قتالية.

وبحسب ما نقل موقع “واللا ” الصهيوني فان نتيجة البحث في الاجتماع خلصت الى أنه لن يكون هناك اتفاق تستخرج فيه “إسرائيل” الغاز، بدون ان يستخرج لبنان الغاز، وأنه في هذه الحالة ستكون احتمالات الانفجار عالية جداً.

وقد أكدت اوساط صهيونية أن تسارعَ وتيرةِ المفاوضاتِ غيرِ المباشرةِ لترسيمِ الحدودِ جاءت استباقاً للمهلةِ التي حَدَّدها الامين العام لجزب الله السيد حسن نصرالله لتسويةِ النزاعِ البحري معَ كيانِ العدو، وأن شهرُ ايلولَ هو شهرُ الفصلِ.

المصدر: قناة المنار