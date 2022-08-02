طوني فرنجية من “دار الفتوى”: غير متفائل بتشكيل الحكومة

استقبل “مفتي الجمهورية اللبنانية” الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى النائب طوني فرنجية في حضور وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري والمحامي زياد الخازن.

وقال فرنجية “هذه الزيارة زيارة روتينية، أعتبر أنني تأخرت في القدوم إلى هذه الدار، وكان يجب أن أزور سماحته منذ أن انتخبت نائبا، وأدعو كل المرجعيات السياسية وكل الأشخاص الذين يحملون المسؤولية في لبنان إلى أن يقوموا بزيارة كل المرجعيات الروحية”.

واضاف فرنجية “أنا غير متفائل بتشكيل الحكومة، وأعتقد ان الجهود السياسية التي تبذل اليوم لا تصب أصلا في خانة تشكيل الحكومة”، واعتبر ان “الأولوية اليوم هي للقوانين الإصلاحية الضرورية المفروض أن نبت بها ونقرها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام