الخارجية الصينية: الولايات المتحدة تعمل على تغذية التوتر في المنطقة

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشوينونغ الثلاثاء، أن “الولايات المتحدة تعمل على تغذية التوتر في المنطقة، وعليها تحمّل مسؤولية أفعالها”. وقالت تشوينونغ خلال إفادة صحفية، تعليقاً على زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي، المحتملة إلى تايوان، إن “واشنطن تتعمد استخدام تايوان لاحتواء الصين، وتلك الاستراتيجية تعمل من خلالها على استفزاز الصين”.

وأوضحت تشوينونغ أن “بكين أبلغت واشنطن مراراً وعلى مستويات مختلفة معارضتها زيارة بيلوسي إلى تايوان وتأمل أن يكون المسؤولين الأميركيين مدركين مدى خطورة هذه المسألة”. ونفت تشوينونغ احتمالية عقد لقاء بين وزيري خارجية الصين والولايات المتحدة، على هامش الاجتماع الوزاري لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) الأسبوع الجاري.

المصدر: سبوتنيك