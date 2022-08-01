بريطانيا تخفف عقوباتها ضد روسيا في تأمين الطيران

أصدرت المملكة المتحدة ترخيصا عاما جديدا، يسمح جزئيا بتأمين مقاولي روسيا في صناعة الطيران، حسب وزارة التجارة الخارجية البريطانية.

وورد في بيان الوزارة أنه “يسمح الترخيص العام بتوفير التأمين وإعادة التأمين للمتعاملين مع روسيا، مع مراعاة القيود والشروط الأوسع للترخيص”، على ألا ينسحب ذلك على التعامل العسكري.

وفي 9 آذار/ مارس، أعلنت الحكومة البريطانية حظر التعامل مع روسيا في مجالات إنتاج وتكنولوجيا الطيران والفضاء.

كما تم منع شركات التأمين البريطانية من تقديم الخدمات للمقاولين الروس في هذه القطاعات من الاقتصاد.

المصدر: وكالة تاس الروسية