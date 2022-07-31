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July 31 2022 - 14:56

“ديلي إكسبرس”: العقوبات تدفع الاتحاد الأوروبي إلى أكبر أزمة مالية في التاريخ

منذ 24 mins 31 July، 2022
علم الاتحاد الاوروبي
أخبار دولية - دول اوروبية

قالت صحيفة “ديلي إكسبرس”، إن العقوبات ضد روسيا “ستؤدي إلى انتحار” الاتحاد الأوروبي، وشددت على أن هذه العقوبات تدفع الاتحاد الأوروبي إلى أكبر أزمة مالية في التاريخ.

ونقلت الصحيفة عن شارل أنري غالوا زعيم حركة Generation Frexit “يجب وقف حرب العقوبات وإلا ستواجه القارة الأوروبية خطر الانزلاق في أكبر أزمة مالية في التاريخ. لقد قفز معدل التضخم إلى 8.9 في المائة، مع انخفاض اليورو إلى مستوى التكافؤ مقابل الدولار لأول مرة منذ 20 عاما”.

ووفقا له، تلحق القيود المفروضة على روسيا، الضرر بالاتحاد الأوروبي نفسه أكثر مما تلحقه بروسيا.

وأضاف “بعض الدول الأوروبية، مثل ألمانيا وإيطاليا، تعتمد بشكل كبير على إمدادات الغاز الروسي. وستعاني فرنسا أيضا، لأن روسيا كانت موردا مهما للنفط بالنسبة لها. أما الآن فنشتري نفس الوقود عبر الهند والمملكة العربية السعودية، ولكن بتكلفة إضافية، ومع انخفاض اليورو، أصبح أكثر تكلفة. هذا نفاق واضح للغاية: لا يمكننا استبدال مصادر الطاقة الروسية بهذه الطريقة، ولا نملك حتى الوسائل اللازمة لذلك”.

المصدر: روسيا اليوم

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