الإمام الخامنئي يؤكد ضرورة مواصلة اتخاذ التدابير اللازمة لإغاثة متضرري السيول

تقدم الإمام السيد علي الخامنئي اليوم السبت بالتعازي بضحايا السيول، وشكر المسؤولين وفرق الإغاثة على جهودهم. وجاء في برقية السيد علي الخامنئي: “أطالب المسؤولين المحترمين في البلاد باتخاذ الإجراءات اللازمة لإصلاح الأضرار التي سببتها السيول، وأود أن أشكر المسؤولين على التواجد السريع في المناطق التي غمرتها السيول وأيضًا على جهود مجموعات الإغاثة وفرق المساعدة التطوعية.

وأكد السيد علي الخامنئي أنه من واجبنا جميعًا أن نواصل هذه الأعمال الصالحة وأن نحاول باستمرار تقليل آثار هذه الأحداث المؤلمة، سائلاً الله تعالى التوفيق للجميع.

وقضى ما لا يقل عن 53 شخصاً وفُقد 16 شخصاً آخر خلال الأسبوع الأخير جراء السيول التي اجتاحت عددًا من محافظات الجمهورية الاسلامية الايرانية في الأيام الاخيرة.

المصدر: مواقع