الكرملين يصف انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو بـ “الخطوة الشكلية”

رأى المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن “دخول السويد وفنلندا إلى الناتو يعدّ خطة شكلية”، موضحاً أنه “من المهم ما سيحدث بعد ذلك، من انتشار الخبراء والمدربين والقواعد وغيرها”.

وخلال رده على سؤال حول ما إذا كانت ستتم إعادة النظر في العلاقات مع فنلندا والسويد بعد قرارهما الانضمام إلى الناتو، أضاف بيسكوف “هذه مرحلة دورية من تقدم الناتو إلى حدودنا – أعني دخول فنلندا والسويد للحلف، سيتم تحليل الموضوع من جانب وزارة الدفاع الروسية بتكليف من القائد الأعلى للقوات المسلحة بهدف تقوية أجنحتنا الغربية، سيتم أخذ كل الأمور بالاعتبار”.

ونوه بيسكوف، إلى أن “السلطات الروسية ستنظر على أرض الواقع، إلى نتائج وعواقب انضمام هاتين الدولتين إلى الناتو”.

المصدر: روسيا اليوم