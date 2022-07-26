روسيا تقرر الانسحاب من المحطة الفضائية الدولية بعد عام 2024 (روسيا اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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July 26 2022 - 17:10
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الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله: أرى نهاية الكيان المؤقت قريبة ولا نحتاج أربعين ربيعا جديدة لنشهد زوال إسرائيل
السيد نصر الله: ما تريده الدولة اللبنانية في موضوع التنقيب هي أمام فرصة للحصول عليه الآن وليس غدا
السيد نصر الله: كل حقول فلسطين في دائرة التهديد ولا يوجد أي هدف إسرائيلي في البر والبحر لا تطاله صواريخ المقاومة الدقيقة
السيد نصر الله: إذا بدأ استخراج النفط والغاز من كاريش في أيلول قبل أن يأخذ لبنان حقه فنحن ذاهبون إلى "مشكل"
السيد نصر الله: لدينا قدرة بحرية دفاعية وهجومية غير كلاسيكية كافية لتحقيق الردع وضرب أي مكان في بحر فلسطين المحتلة
السيد نصر الله: إذا ذهبت الأمور إلى الحرب أطلب من اللبنانيين أن يثقوا بربهم وبالمقاومة التي ستتمكن من فرض إرادة لبنان
وزير الحرب الصهيوني بني غانتس: نسعى لحلّ مع لبنان بشأن المناطق البحرية المتنازع عليها
غانتس: آمل ان لا نتدهور الى حرب او أيام قتال لكن علينا الدفاع عن قدرتنا على استخراج الغاز من دون المسّ باللبنانيين
النائب محمد رعد: المقاومة في لبنان تقف اليوم في الموقع الثابت والمتقدم في رسم سياسيات البلد في ما يتصل بالمصير الوطني
مجلس النواب اللبناني ينتخب بالتزكية أعضاء المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء والنواب وهم 7 أصيلون و3 رديفون
رئيس مجلس النواب نبيه بري: هذا المجلس معوّل عليه في خلاص البلد ومن دونه لا خلاص
مجلس النواب يقرّ مشروع قانون الموافقة على القرض المقدّم من البنك الدولي بقيمة 150 مليون دولار لتأمين إمدادات القمح
قوات الاحتلال تفجر منزلي الأسيرين يحيى مرعي ويوسف عاصي في بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت لتنفيذهما عملية "أرئيل"
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: تطبيق اتفاق اسطنبول لنقل الحبوب الأوكرانية سيحدث تأثيرا إيجابيا في ما يتعلق بأزمة الغذاء
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: دول الغرب تدفع سلطات كييف لمواصلة القتال مع روسيا حتى آخر أوكراني
نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي: سياسة الأوروبيين تجاهنا مزيج من الوقاحة المتعجرفة وطفولة المراهقين والغباء البدائي
الخارجية الروسية: داعمو نظام كييف يتحملون بالتساوي معه المسؤولية عن جرائم الجيش الأوكراني
رئاسة الاتحاد الأوروبي تعلن توصل أعضاء الاتحاد إلى اتفاق سياسي على خفض الطلب على الغاز الروسي قبيل الشتاء المقبل
الاتحاد الاوروبي يمدّد العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا حتى 31 كانون الثاني / يناير المقبل
نائب وزير الخارجية اليمني: حصار الشعب اليمني يعيق تمديد الهدنة وهو جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية
الرئيس الإيراني: الطرف الغربي عرقل مفاوضات رفع الحظر عن إيران من خلال إصدار بيان مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية
الرئيس الإيراني: من البديهي لو تصرف الطرف الآخر بشكل منطقي وعقلاني فإن المفاوضات يمكن أن تؤدي الى نتيجة
مجلس الأمن الدولي يدين الهجوم التركي قبل أيام في محافظة دهوك العراقية والذي أدى إلى مقتل وإصابة عشرات المدنيين
السلطات الكندية: مسلح يقتل شخصين ويصيب 2 آخرين في سلسلة عمليات لإطلاق النار قرب فانكوفر قبل أن ترديه الشرطة
هيئة الانتخابات التونسية: نسبة المشاركة في الاستفتاء على الدستور الجديد بلغت 27%
روسيا تقرر الانسحاب من المحطة الفضائية الدولية بعد عام 2024 (روسيا اليوم)
منذ 2 ساعة
26 July، 2022
المحطة الفضائية الدولية
روسيا
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