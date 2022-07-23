باسيل للمنار: لبنان يتعرض لحصار.. والمقاومة ضمانة لاستخراج لبنان ثرواته

أكد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل ان لبنان يتعرض لحصار خارجي من مختلف النواحي.

وخلال مقابلة مع برنامج حديث الساعة على قناة المنار، شدد باسيل على أن المقاومة تعرضت لخيانة من فريق اللبناني ينسجم مع مشاريع خارجية معادية، وان الهدف كان إنهاء حزب الله.

وفي ملف النفط، شدد باسيل على أهمية المقاومة كضمانة لاستخراج لبنان ثرواته في البحر، جازما بأن القرار السياسي الأمريكي هو الذي يمنع وصول الكهرباء والغاز إلى لبنان.

رئيس التيار الوطني الحر اكد انه انه غير مرشح لرئاسة الجمهورية حتى الان، معتبرا أن الرئيس المكلف ومن معه لا يريدون تشكيل حكومة.

المصدر: موقع المنار