أوكرانيا توقع اتفاقية مع تركيا والأمم المتحدة بشأن تصدير الحبوب

وقعت أوكرانيا الجمعة على اتفاقية في اسطنبول، مع تركيا والأمم المتحدة بشأن تصدير الحبوب. وبحسب وسائل إعلام أوكرانية، وقع على الوثيقة وزير البنية التحتية الأوكراني ألكسندر كوبراكوف، ووزير الدفاع التركي خلوصي أكار، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وذكرت الصحيفة أنه من المقرر أيضا أن يتم التوقيع على نفس الوثيقة، بشكل منفصل مع ممثلي تركيا والأمم المتحدة وروسيا.

وبحسب نص الوثيقة فإن موانئ أوديسا والبحر الأسود (تشرنومورسك) ويوجني، التي سيتم من خلالها تصدير الحبوب ستبقى تحت سيطرة الجانب الأوكراني، بالإضافة إلى ذلك، تنص الوثيقة فقط على إمكانية وجود السفن التي من المفترض أن تحمل الحبوب والمواد الغذائية والأسمدة، وتم استثناء أي سفن أخرى.

ووصل وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو الجمعة إلى اسطنبول لتوقيع الاتفاق الخاص بتصدير الحبوب الأوكرانية عبر ممر آمن في البحر الأسود. وفي وقت سابق اليوم قال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، إن أنطونيو غوتيريش وصل إلى اسطنبول، حيث سيشارك اليوم الجمعة في إبرام اتفاق بشأن تصدير الحبوب الأوكرانية والروسية، وكذلك الأسمدة من روسيا.

ومن المقرر أن تشارك في توقيع الاتفاق روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة، بشأن تصدير الحبوب الأوكرانية من موانئ البحر الأسود بشكل آمن. وكانت قد جرت في اسطنبول مفاوضات بين الوفود العسكرية لتركيا وروسيا وأوكرانيا ووفد من الأمم المتحدة بشأن تسوية قضية نقل الحبوب.

وكشفت مصادر مطلعة على سير المفاوضات في اسطنبول أن الاتفاق الخاص بممر الحبوب، سيسمح بإيصال ما لا يقل عن 25 مليون طن من الحبوب إلى الأسواق العالمية. وذكرت وكالة “تاس” نقلا عن المصدر ذاته أنه “في المرحلة الأولى، يُفترض بفضل هذه الاتفاقية سيتم إلغاء الحظر على السفن التي تحمل المواد الغذائية والتي كانت محاصرة في الموانئ الأوكرانية. والبالغ عددها ما يقرب من 80 سفينة. وسيسمح ذلك بتزويد الأسواق العالمية في الأسابيع المقبلة بعد إطلاق هذه الآلية بحوالي 25 مليون طن من الحبوب”.

المصدر: روسيا اليوم