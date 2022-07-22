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July 22 2022 - 17:00

الامن العام في لبنان اعلن شروط تجديد جوازات السفر لزيارة العتبات المقدسة بالعراق

منذ 1 ساعة 22 July، 2022
لبنان- العراق
لبنان

اعلنت مديرية الأمن العام اللبناني انه بنتيجة المباحثات التي أجراها مدير عام الأمن العام اللواء عباس ابراهيم أثناء زيارته الأخيرة إلى جمهورية العراق، تم التوافق على السماح للرعايا اللبنانيين من زوّار الأماكن المقدسة بدخول الأراضي العراقية سنداً لجوازات سفر مجدّدة ضمن الشروط التالية:

– أن يكون جواز السفر من أنموذج ” 2003 ” أو جواز بيومتري مجدّد لمدة لا تقل عن ستة أشهر موشح بتأشيرة دخول صالحة صادرة عن السلطات العراقية المختصة.
– أن يظهر الرسم الشمسي على الجواز مع عدم تبدّل في ملامح صاحب العلاقة.
– أن تكون الزيارة حصراً لزيارة الأماكن المقدّسة.

 على الراغبين بالسفر إلى جمهورية العراق لزيارة الأماكن المقدّسة حصراً، من حاملي جوازات السفر اللبنانية المنتهية، أو تلك التي تقل صلاحيتها عن ستة أشهر التقدّم من مراكز الأمن العام الإقليمية لتجديد جوازات سفرهم لمدة سنة واحدة بعد تسديد الرسم المتوجب وضم المستندات التالية:

– جواز سفر لبناني ( انموذج 2003، جواز سفر بيومتري ) غير متلف منتهي أو صلاحيته أقل من ستة أشهر مع صورة عنه.
– بطاقة هوية مع صورة عنها أو بيان قيد إفرادي لا يعود تاريخ صدوره لأكثر من ثلاث سنوات مع صورة عنه.

وتعتبر هذه الجوازات الممدّدة صالحة للسفر إلى جمهورية العراق لزيارة الأماكن المقدّسة حصراً.

المصدر: الامن العام

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