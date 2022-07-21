الرئيس الإيطالي يعلن حل البرلمان والدعوة لانتخابات مبكرة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 21 2022 - 19:58

الرئيس الإيطالي يعلن حل البرلمان والدعوة لانتخابات مبكرة

منذ 1 ساعة 21 July، 2022
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