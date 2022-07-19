الشيخ الخطيب: إسرائيل تفتعل المشاكل والأزمات في المنطقة وللتعاطي بعدالة وانصاف مع قضايانا

استقبل نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب ظهر اليوم في مقر المجلس، رئيس “مجموعة العمل الاميركية من أجل لبنان” السفير ادوارد غابرييل في حضور سفيرة الولايات المتحدة الاميركية لبنان دوروثي شيا وأعضاء المجموعة: جاي غزال، نجاد فارس، شايان معوض، وفادي حافظ وغاي لي (من السفارة الأميركية)، وتم التباحث في تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة.

واكد الخطيب امام المجموعة “ان إسرائيل تفتعل المشاكل والأزمات في المنطقة، وهي لا تزال تعتدي على لبنان في أرضه واجوائه وثرواته البحرية فيما تنحاز الإدارة الأميركية الى الكيان الغاصب، لذلك نطالب هذه الإدارة بتغيير سياساتها في المنطقة وتتعاطى بعدالة وانصاف مع قضاياها ولاسيما القضية الفلسطينية بما يعيد اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم بعد اندحار الاحتلال عن ارضهم وإقامة الدولة الفلسطينية المستقبلة بعاصمتها القدس الشريف”.

واكد الخطيب “ضرورة عودة النازحين السوريين الى وطنهم ومساعدتهم في سوريا، وخاصة ان بقاءهم في لبنان يحمله تبعات خطيرة لا يستطيع تحملها”.

تقبل التعازي بالعلامة الامين

من جهة ثانية، ولمناسبة رحيل العلامة السيد الشريف محمد علي الامين عضو الهيئة الشرعية في المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى في لبنان يتقبل المجلس وعائلة الفقيد الراحل التعازي (للرجال والنساء) في مقر المجلس قاعة الوحدة الوطنية الزمان عصر يوم غد الاربعاء من الساعة الخامسة حتى الساعة السابعة.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام