انتشار أمني كثيف في الخرطوم قبيل احتجاجات على الحكم العسكري – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
July 17 2022 - 19:00

انتشار أمني كثيف في الخرطوم قبيل احتجاجات على الحكم العسكري

منذ 3 ساعة 17 July، 2022
62d3f50c4c59b71e78673ef2
السودان - عربي وإقليمي

انتشرت قوات الأمن السودانية في شوارع الخرطوم اليوم الأحد استباقا لتظاهرات دعا إليها نشطاء معارضون لسلطة العسكر، حسبما أفادت وكالة “فرانس برس”.

وأفاد شهود عيان بأن قوات عسكرية انتشرت الأحد في منطقة الروصيرص، التي كانت بؤرة عنف السبت.

كما ذكرت “فرانس برس” أن العناصر الأمنية وضعوا كتلا خرسانية على الجسور التي تربط العاصمة بضواحيها، ولسد الطرق الرئيسية المؤدية إلى مقر الجيش، المكان المعتاد للتظاهرات

ويعد يوم التعبئة هذا اختبارا للجبهة المناهضة للجيش التي أطلقت مواجهة مع السلطة في أوائل تموز/يوليو، بعد مقتل تسعة متظاهرين في 30 يونيو، وتلا ذلك بدء اعتصامات تعهدت الجبهة أنها ستكون غير محدودة.

واستؤنفت التجمعات في عطلة عيد الأضحى الأسبوع الماضي، فيما يتطلع النشطاء إلى إعادة إطلاق حراكهم الأحد.

ويضع هؤلاء في مقدمة شعاراتهم ولاية النيل الأزرق حيث خلف صراع قبلي 33 قتيلا و108 جرحى منذ بداية الأسبوع، حسب وزارة الصحة.

ويرى مناهضو الانقلاب أن مفتاح حل المشكلة موجود في أيدي الجنرالات وحلفائهم المتمردين السابقين، الذين يتهمون بمفاقمة التوترات العرقية والقبلية لتحقيق مكاسب شخصية.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية

التعليقات

ذات صلة