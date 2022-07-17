البرلمان العراقي يدعو إلى اجتماع الاثنين للاتفاق على موعد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية

دعت رئاسة مجلس النواب العراقي إلى اجتماع بعد غد الاثنين، للاتفاق على موعد لعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية. وأوضح رئاسة مجلس النواب، في بيان، اليوم السبت، “رئاسة مجلس النواب تدعو رؤساء الكتل السياسية إلى اجتماع في يوم الاثنين، الموافق 18 تموز/ يوليو، في الساعة 11 صباحا”.

وجاء البيان بعد يوم من دعوة من الإطار التنسيق لمجلس النواب، لعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية خلال هذا الأسبوع، لغرض إكمال الاستحقاقات الدستورية، مجددا دعوته للأطراف الكردية إلى تكثيف حواراتهم والاتفاق على شخص رئيس الجمهورية أو آلية اختياره.

وأمس الجمعة، ذكر “الإطار التنسيقي” في بيان، أن “الإطار التنسيقي عقد اجتماعه الاعتيادي رقم 101 لمناقشة مجمل التطورات السياسية وبالأخص موضوعة تشكيل الحكومة وانتخاب رئيس الجمهورية”. وأضاف أن “الإطار أقر انعقاده الدائم في جلسة مفتوحة ومستمرة لاختيار رئيس الوزراء خلال الأيام القليلة القادمة وفق الآليات التي وضعها الإطار لذلك “، داعيا ” رئاسة مجلس النواب إلى عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية خلال هذا الأسبوع لغرض إكمال الاستحقاقات الدستورية”.

كما جدد الإطار وفقا للبيان دعوته لـ ” الأطراف الكردية إلى تكثيف حواراتهم والاتفاق على شخص رئيس الجمهورية أو آلية اختياره، قبل عقد جلسة مجلس النواب من أجل الإسراع في إكمال متطلبات تشكيل الحكومة والمباشرة بتنفيذ خطوات البناء والإعمار والخدمات وغيرها”.

يذكر ان ” الإطار التنسيقي” يعد الكتلة الأكبر في البرلمان العراقي حاليا بعد استقالة نواب الكتلة الصدرية. وجدد زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، أمس الجمعة، الدعوة إلى حصر السلاح بيد الدولة وحل الفصائل المسلحة خارج إطار الدولة ، فيما أكد على ضرورة عدم تولي شخصيات سياسية “مجربة” مناصب في الحكومة العراقية الجديدة.

وفي وقت سابق من الشهر الماضي ، وجّه مقتدى الصدر ( الفائز الأول في الانتخابات ) أعضاء الكتلة الصدرية في مجلس النواب العراقي، إلى تقديم استقالتهم، وذلك في ظل انسداد طال العملية السياسية في العراق في أعقاب الانتخابات الأخيرة التي جرت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقال الصدر، في رسالته إلى أعضاء كتلته الصدرية في البرلمان: “على رئيس الكتلة الصدرية، الأخ حسن العذاري، أن يقدم استقالات الأخوات والأخوة في الكتلة الصدرية إلى رئيس مجلس النواب”، حسب وكالة الأنباء العراقية (واع).

المصدر: سبوتنيك