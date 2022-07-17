إنطلاق التحضيرات اللوجستية لاجراء الاستفتاء على مشروع الدستور التونسي

انطلقت في تونس، عملية شحن المستلزمات الخاصة، بالاستفتاء المقرر في الخامس والعشرين من شهر تموز / يوليو الجاري، الى المراكز الجهوية، التي تشرف عليها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

وخلال إشرافه على عملية شحن المستلزمات الانتخابية، أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فاروق بوعسكر ، أنّه “سيتم شحنها للمراكز الجهوية التابعة لهيئة الانتخابات والهيئات الفرعية والمخازن التابعة لها، والبالغ عددها 26 هيئة، على مستوى البلاد”.

وأوضح بو عسكر، أن “هذه هي المرحلة الأولى من عملية نقل المستلزمات، وأنّ المرحلة الثانية ستقوم كل هيئة، ستقوم بدورها بتوزيع المواد الانتخابية الخاصة بكل ولاية من المخازن الجهوية إلى مراكز الاقتراع التابعة لها”.

ولفت الى أنّ “هذه العملية، تتم بالتعاون مع وزارتي الدفاع و الداخلية، وهي تتضمن نقل المستلزمات الى كل المركز الجهوية، ومن الى كل الولايات وتأمينها.

كما لفت بوعسكر، الى انّه أنه بالتوازي مع هذه العملية، تقوم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بإرسال المواد الانتخابية، المتمثلة في صناديق الاقتراع وأوراق التصويت والحبر الانتخابي والمواد المكتبية الي 47 دولة في العالم، حيث يجري الاستفتاء على مشروع الدستور، بالنسبة للتونسيين المقيمين في الخارج.

المصدر: مواقع