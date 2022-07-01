الهيئة العليا للانتخابات في تونس تعلن جهوزيتها التامّة لاجراء الاستفتاء في 25 تموز/يوليو

أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، أنّ الهيئة على أتمّ الاستعداد لتنظيم استفتاء الخامس والعشرين من تموز/يوليو القادم في احسن الظروف، والاجابة عن الاستفسارات المتعلقة بالتسجيل.

وفي ندوة صحفية خصصت للحديث عن استعداداتها، أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، أنّ الهيئة على أتمّ الاستعداد لتنظيم استفتاء الخامس والعشرين من تموز /يوليو القادم في احسن الظروف، والاجابة عن الاستفساراتِ المتعلقة بالتسجيل.

وأكد فاروق بوعسكر، أنه تم القيام بالانتدابات اللازمة لتأمين موعد الاستفتاء، الذي بلغ عدد المسجَلين للمشاركة فيه تسعة ملايين ومائتين وستة و تسعين الف و اربعة و ستين مسجَلا.

من جهة أخرى، أوضح المدير التنفيذي للهيئة رضا الميساوي، أنه بعد الإعلان عن نص مشروع الاستفتاء سيكون على المقبولين في حملة الاستفتاء، تحديد مواقفهم من المشاركة، في أوّل وثاني أيام حزيران / يوليو، لتنطلق الحملة رسميا يوم الثالث منه، مشيراً الى أنّ الهيئة تعمل على توفير كافة المستلزمات اللازمة، للقيام بهذا الاستحقاق.

وينشر الرئيس التونسي قيس سعيد الدستور الجديد للبلاد في الجريدة الرسمية، بعد توقيعه ، قبل عرضه على الاستفتاء الشعبي المقرر يوم 25 تموز/يوليو المقبل.

المصدر: وكالات