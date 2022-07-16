قلعة بعلبك تحتفل بالاربعين ربيعاً – موقع قناة المنار – لبنان
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July 16 2022 - 21:30
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النائب محمد رعد: الغاز في منطقتنا الاقتصادية الخاصة هو حق لنا ونحن أولى من كل العالم بأن نستثمر حقنا في مياهنا وفي غازنا
النائب حسن عز الدين: لبنان أمام فرصة للاستفادة من موقف المقاومة واستثمار هذا الموقف لأجل خلاص لبنان من أزماته
الشيخ نبيل قاووق: المقاومة هي الحصن الحصين للسيادة والثروات اللبنانية ولا نراهن على وعود أمريكية ولا على قمم عربية
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انطلاق قمة جدة للأمن والتنمية بمشاركة زعماء دول عربية وبحضور الرئيس الأميركي جو بايدن
بايدن خلال قمة جدة: الولايات المتحدة لن تتخلى عن الشرق الأوسط ولن ننسحب ونترك فراغا تملأه روسيا أو الصين أو إيران
بايدن: ندعم شركاءنا بتعزيز التحالف لحل جميع المشاكل وسيكون هناك أعضاء جدد في التعاون بين دول المنطقة بما فيها "إسرائيل"
بايدن: نواصل جهودنا الدبلوماسية للضغط على البرنامج النووي الإيراني ونحرص على ألا تحصل طهران على سلاح نووي
أمير قطر خلال قمة جدة: نؤكد على حق دول المنطقة في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية وفقا للقواعد الدولية
أمير قطر: سيظل أحد أهم مصادر التوتر وعدم الاستقرار قائما ما لم تتوقف إسرائيل عن انتهاكاتها للقانون الدولي
أمير قطر: لم يعد ممكنا تفهم استمرار الاحتلال بسبب السياسات الانتقائية في تطبيق قرارات الشـرعية الدولية
رئيس الوزراء العراقي: نسعى لتعزيز بيئة الحوار في منطقتنا لما يخدم مصالح الشعوب
العاهل الأردني: لا أمن ولا استقرار في المنطقة دون حل للقضية الفلسطينية
مدير الـCIA الأسبق جون برينان: ابن سلمان شخص نرجسي وبغيض ويحاول استخدام القوة المفرطة لقمع أي صوت سياسي في السعودية
الرئيس التنفيذي للواشنطن بوست: مصافحة بايدن وابن سلمان مخزية وتوفر لولي العهد الخلاص غير المبرر الذي كان يسعى إليه بشدة
مطار بن غوريون الصهيوني يضيف مدينة جدة السعودية إلى لوحة الطيران الاسرائيلي
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حكومة الإنقاذ الوطني اليمنية: ندعو الشعوب العربية والإسلامية إلى رفض ومقاومة كافة أوجه التطبيع مع العدو الصهيوني
الخارجية اليمنية: الإدارة الاميركية فقدت مصداقيتها ولم يعد في مقدروها أن تمارس الخديعة والتضليل بحق الشعب اليمني والأمة
وزارة حقوق الإنسان اليمنية: إعلان القدس الأمريكي الصهيوني جريمة دولية كونه يثبت شريعة الغاب بدلا عن القوانين الدولية
حقوق الإنسان اليمنية: الإعلان يمثل إدانة لنضالات الشعب الفلسطيني ودليل أن أمريكا شريك في كل جرائم العدو الإسرائيلي
تحالف الأحزاب والقوى المناهضة للعدوان في اليمن: زيارة بايدن والاعلان الذي جرى توقيعه اعلان حرب على شعوب وفصائل المقاومة
وزارة الدفاع الروسية: وزير الدفاع الروسي يتفقد قواته في أوكرانيا ويوعز بتوسيع العمليات العسكرية على كل المحاور
الدفاع الروسية: القضاء على أكثر من 200 عسكري أوكراني في قصف استهدف مواقع أوكرانية في ميكولايف
قلعة بعلبك تحتفل بالاربعين ربيعاً
منذ 20 mins
16 July، 2022
تقارير مصورة
-
لبنان
في قلعةِ بعلبك ، تنظيمُ مِهرجانٍ اِنشاديٍ مُقاومٍ وسط مشاركةٍ حاشدة.
المصدر:
المنار
بعلبك
لبنان
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