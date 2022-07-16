سانا: الاحتلال الأمريكي يخرج صهاريج معبأة بالنفط السوري المسروق إلى شمال العراق – موقع قناة المنار – لبنان
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July 16 2022 - 15:34

سانا: الاحتلال الأمريكي يخرج صهاريج معبأة بالنفط السوري المسروق إلى شمال العراق

منذ 27 mins 16 July، 2022
الاحتلال الاميركي في سوريا
سورية - عربي وإقليمي

قالت وكالة الأنباء الحكومية السورية “سانا”، إن “قوات الاحتلال الأمريكي أخرجت، صهاريج محملة بالنفط المسروق وآليات تحمل معدات عسكرية من الجزيرة السورية باتجاه الأراضي العراقية”.

ونقلت الوكالة عن مصادر محلية من ريف منطقة رميلان الغنية بالنفط في أقصى شمال شرق سوريا، أنها “توجهت عبر معبر الوليد غير الشرعي إلى شمال العراق ترافقها مدرعات للاحتلال الاميركي”.

وذكرت “سانا”، أن “قوات الاحتلال الأمريكي أخرجت في السابع من الشهر الجاري عشرات الصهاريج المحملة بالنفط إضافة إلى آليات أخرى تحمل معدات عسكرية، من الأراضي السورية باتجاه الأراضي العراقية عبر المعابر غير الشرعية بريف الحسكة”.

المصدر: وكالة سانا

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