حركة حماس تعرب عن أسفها من فتح الأجواء السعودية للطيران الصهيوني

أول رحلة طيران مباشرة من “مطار بن غوريون” الى جدة السعودية أعربت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الجمعة، عن بالغ أسفها من إعلان المملكة العربية السعودية، فتح مجالها الجويّ أمام طيران الاحتلال الصهيوني. وقال المتحدّث باسم الحركة جهاد طه في تصريح صحفي إن “الخطوة السعودية جاءت مع ما يسمى (إعلان القدس) الذي تم يوم أمس، حيث تبدو هذه الخطوة وكأنها مكافأة للاحتلال”.

وشدد على أن حركته تجدد رفضها لكل أشكال التطبيع والتواصل مع عدو الأمَّة، الذي يمارس أبشع جرائم التهويد والاستيطان، وينتهك حرمة النفس والمقدسات، وفي مقدّمتها أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.

المصدر: وكالة شهاب