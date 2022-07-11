الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوقع مرسوما بتسهيل إجراءات حصول سكان إقليم دونباس شرقي أوكرانيا على الجنسية الروسية – موقع قناة المنار – لبنان
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July 11 2022 - 16:32

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوقع مرسوما بتسهيل إجراءات حصول سكان إقليم دونباس شرقي أوكرانيا على الجنسية الروسية

منذ 53 mins 11 July، 2022
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