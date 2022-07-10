الشيخ ياسين: تشكيل الحكومة ليس ترفاً سياسياً بل واجب وطني

أكد رئيس لقاء علماء صور ومنطقتها العلامة الشيخ علي ياسين العاملي أن “الاوضاع المعيشية التي نعيشها أفقدت المواطن طعم العيد وبهجته وأغرقته في الفقر والحاجة وجعلته على حافة الهاوية الأمنية وكل هذا يحصل وما زال بعض المسؤولين متمسكين بالمحاصصة واوامر السفارات والمصالح الشخصية”.

ودعا ياسين المسؤوليني، في خطبة العيد التي ألقاها في مسجد الثقلين في بلدة مجدل سلم، “للرحمة بالشعب عبر الجلوس إلى طاولة لبنانية جامعة تضع الحلول اللازمة وتوقف عبث واستغلال الشارع امنياً ومالياً واقتصادياً”، مضيفاً أن “تشكيل الحكومة ليس ترفا سياسيا بل واجب وطني تحتمه الظروف الدقيقة التي نعيشها”، مضيفاً أن “واجب المسؤولين التخلي عن المصالح الشخصية والوقوف مع الثلاثية الالماسية التي هي الخيار الوحيد امام الجميع لبقاء لبنان سيدا وحرا ومستقلا ومستثمرا للثروات النفطية”.

كما هنأ ياسين الشعوب الإسلامية والعربية بالعيد، متمنياً “نهاية الحروب والأزمات واستثمار الثروات لصالحها والتوحد خلف خيار المقاومة لتحرير الاراضي المحتلة، وفي مقدمها فلسطين”.

ولفت باسين إلى أن “ما نعيشه اليوم هو نتيجة الحصار الصهيواميركي الخارجي وأتباعه الفاسدين في الداخل”، مؤكداً أن “لا خيار لنا سوى الوحدة والمقاومة”.

المصدر: الوكالة الوطنية