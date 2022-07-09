السيد الحكيم: نحتاج حكومة خدمة وطنية والعراق ماض إلى خير

اعلن رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية السيد عمار الحكيم، ان العراق يحتاج الى حكومة خدمة وطنية، معربا عن قناعته ان البلاد ماضية إلى الواقع الافضل.

وقال السيد الحكيم امام تجمع عشائري: “يوجد اليوم تقبل إقليمي ودولي لواقع العراق، اليوم هذه الدول اصبحت تتعامل مع العراق عبر الاستثمارات الكبيرة في العراق، وهذا تطور مهم ونقاط قوة أساسية ومهمة يجب أن نستثمرها لصالح البلد”.

واضاف: “هناك همة لدى إخوانكم في الإطار تنسيقي لكي تتشكل حكومة بأسرع وقت لتكون حكومة خدمة وطنية هدفها خدمة الناس”.

وختم: انا “شخصيا متفائل بأن العراق يسير إلى خير، وارى اننا سنتعب على المدى القصير لان هذه المرحلة فيها اختلال في التوازنات، وسنتعب ابضا في تشكيل الحكومة وفي تفاصيلها وفي إقناع المعترضين، ولكن على الأمد المتوسط، نحن سنستفيد من الكثير إن شاء الله والعراق ماضٍ إلى خير كبير بإذن الله تعالى”.

المصدر: مواقع