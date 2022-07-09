رئيس وزراء سريلانكا: سأستقيل من منصبي لضمان استمرار الحكومة وسلامة جميع المواطنين – موقع قناة المنار – لبنان
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July 9 2022 - 17:14

رئيس وزراء سريلانكا: سأستقيل من منصبي لضمان استمرار الحكومة وسلامة جميع المواطنين

منذ 47 mins 9 July، 2022
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