سلام للإمام المهدي (عج) من حشود الضاحية الـمحبة

في حدثٍ كبيرٍ شهدتهُ الضاحيةُ الجنوبيةُ لبيروت، شاركت حشودٌ ضخمةٌ من المواطنينَ وعناصرِ كشافةِ جمعيةِ الامامِ المهدي المهدي (عج) في تصويرِ نشيد سلام يا مهدي الذي جالَ خلالَ الايامِ الماضيةِ في مناطقَ عدةٍ ضمنَ النسخةِ اللبنانيةِ له.

واحتشد المشاركون من مواطنين وكشفيين في باحةِ عاشوراءَ في شارعِ الجاموس وايضاً على طولِ الشوارعِ المحيطةِ مرددينَ هذا النشيدَ الذي يجولُ العالمَ بنسخٍ مختلفةٍ حاملاً التحيةَ للامامِ المهدي المنتظر مخلّصِ البشريةِ من الجورِ والظلمِ والفسادِ وناصرِ المستضعفينَ ومنقذِهم.

المصدر: قناة المنار