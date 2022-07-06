قتلى وجرحى بانفجار في أكبر حقل نفط بكازاخستان – موقع قناة المنار – لبنان
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July 6 2022 - 12:04

قتلى وجرحى بانفجار في أكبر حقل نفط بكازاخستان

منذ 20 mins 6 July، 2022
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