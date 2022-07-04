“الوفاء للمقاومة” كرمت السفير الايراني لانتهاء مهامه في لبنان

اقامت كتلة الوفاء للمقاومة حفلاً تكريمياً للسفير الايراني في لبنان محمد جلال فيروزنيا، لمناسبة انتهاء مهامه في لبنان بحضور نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم ووفد قيادي من حركة أمل اضافة الى نواب كتلة الوفاء للمقاومة وعدد من الوزراء.

من جهته، شكر رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد للجمهورية الاسلامية وقوفها الدائم الى جانب لبنان، مثمنا الدور الذي لعبه السفير فيروزنيا على صعيد تمتين العلاقة بين البلدين.

بدوره السفير الايراني تمنى للبنان اجتياز الازمة التي يمر بها على الصعيدين الاقتصادي والمالي.

المصدر: قناة المنار