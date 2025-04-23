أماني: علاقاتنا مع الخارجية اللبنانية قائمة بشكل طبيعي… ولا نقبل إجبارنا على الاختيار بين الحل أو الحرب

أعلن السفير الإيراني في لبنان مجتبى أماني، في مقابلة لقناة “الجديد” اللبنانية، أن “علاقاتنا مع وزارة الخارجية اللبنانية قائمة وموجودة بشكل طبيعي وليس هناك حديث عن استدعاء بل تجري الترتيبات للاتفاق على موعد لزيارة الوزارة”.

ولفت في هذا السياق إلى أن “علاقاتنا مع وزارة الخارجية اللبنانية قائمة وموجودة بشكل طبيعي، وليس هناك حديث عن استدعاء بل تجري الترتيبات للاتفاق على موعد لزيارة الوزارة”.

يأتي ذلك في وقت سبق أن كانت وسائل إعلام عدة قد تناقلت يوم أمس نبأ استدعاء وزارة الخارجية للسفير الإيراني في بيروت، على خلفية موقف أطلقه الجمعة الفائت على موقع “إكس”.

وكتب أماني على منصة “إكس” تعليقاً على ما يُقال عن نزع سلاح حزب الله، إنّ “مشروع نزع السلاح مؤامرة واضحة ضد الدول. فبينما تواصل الولايات المتحدة تزويد الكيان الصهيوني بأحدث الأسلحة والصواريخ، تمنع الدول من تسليح جيوشها وتعزيزها، وتضغط على دول أخرى بحجج مختلفة لتقليص ترساناتها أو تدميرها”.

إن مشروع #نزع_السلاح هو مؤامرة واضحة ضد الدول. ففي الوقت الذي تواصل فيه الولايات المتحدة الأمريكية تزويد الكيان الصهيوني بأحدث الأسلحة والصواريخ، تمنع دولا من تسليح وتقوية جيوشها، وتضغط على دول أخرى لتقليص ترسانتها أو تدميرها تحت ذرائع مختلفة. وبمجرد أن تستسلم تلك الدول لمطالب… — مجتبی امانی (@mojtaba_amaani) April 18, 2025

هذا وأكد أماني أن “الجمهورية الإسلامية الايرانية واجبها بحسب القانون دعم المظلومين بكل السبل المتاحة بغض النظر عن الدين أو المذهب، وفي ما يتعلق بلبنان نحن ندعم كل ما تتفق عليه المؤسسات اللبنانية مع المقاومة والاحزاب اللبنانية”.

أما فيما يتعلق بالتهديدات الأميركية والمفاوضات غير المباشرة بين البلدين، قال أماني إنه “لا نقبل بإجبار إيران على الاختيار بين الحل أو الحرب، والتفاوض غير المباشر مع الأميركيين محصور بموضوعي النشاط النووي الايراني ورفع العقوبات، ولا مصداقية للحديث حول تفاوض على موضوعات أخرى كان يسعى إليها رئيس وزراء العدو نتنياهو”.

وتابع أنه “عندنا إصرار ونريد دعم الشعب اللبناني والمشاركة في إعادة إعمار ما دمرته الحرب العدوانية الاسرائيلية على لبنان، ونحن نتكلم مع الحكومة اللبنانية وبعض الجهات الدولية من أجل ذلك”، متسائلاً “هل الأميركيون جديون في ملف الاعمار أم سيتعاملون مع هذا الملف كما فعلوا في السابق”.

كذلك، أكد السفير أن “العلاقات الايرانية اللبنانية طبيعية ومتميزة ولدي زيارات وتواصل مع الرؤساء والوزراء وكافة الأطياف اللبنانية وأي حديث عن سوء في العلاقات غير واقعي ومحرف تريد من خلاله “اسرائيل” ان ترسم لنفسها صورة المنتصر”.

وأكد السفير الايرني أن المقاومة “لم تصب بنكسة هذا وهم، بل على العكس فإن “اسرائيل” لاقت هزيمة نسبية أجبرتها بعدما عجزت عن تحقيق اهدافها، على الدخول في توافقات مع لبنان وحماس”، مشدداً على أن “المقاومة في كل المنطقة ستخرج بعد كل هذه الحروب عزيزة ومتينة”.

المصدر: مواقع إخبارية