السفير الإيراني: محور المقاومة سينتصر.. وهذا الانتصار له مفاعيل مزلزلة على العالم أجمع

أحيت السفارة الإيرانية في بيروت “يوم القدس العالمي” الجمعة بندوة سياسية وحفل إفطار، بحضور السفير الايراني مجتبى أماني وممثلين عن الرؤساء الثلاثة ورئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” محمد رعد، وحشد نيابي وسياسي لبناني وفلسطيني ولفيف من العلماء.

وبالمناسبة، قال السفير الايراني إن “مناسبة يوم القدس تتزامن هذا العام مع تصاعد وتيرة الهجمة الصهيونية التي تشنها حكومة الإرهاب والتطرف الصهيوني ضد شعوب المنطقة، لاسيما أبناء الشعب الفلسطيني وزيادة منسوب توحشها”، وتابع “لقد أصبح من الواضح للجميع الآن، أن هذه الجرائم لا ينفذها الكيان الصهيوني وحده، بل بدعم كامل وإرادة الدول الغربية، وخصوصا الولايات المتحدة، سواء من خلال إرسال الأسلحة والمعدات العسكرية، أو من خلال تأمين الحصانة للجناة للتفلت من المحاسبة”.

وشدد أماني على ان “الاحتلال لم ولن يحقق من وراء جرائمه المستمرة هذه في قطاع غزة، أيا من أهدافه سوى قتل الأطفال والنساء والشيوخ وتدمير البنى التحتية والمؤسسات المدنية”، واضاف “هذا الأمر، لن يفت في عضد المقاومة التي مرّغت في محطات عدة أنف الاحتلال وقادته بالتراب”، وتابع “كما أنها لن تزيد الشعب الفلسطيني الصابر والشجاع إلا مزيدا من الانسجام والتلاحم مع قواه المقاومة في مواجهة الاحتلال الجاثم على أرضه الطاهرة”.

وأشار أماني إلى أن “المتغطرسين عجزوا عن الإضرار بالمقاومة، في الوقت الذي كانت فيه نبتة صغيرة، فكيف بهم اليوم أن يقضوا عليها، وقد أصبحت شجرة ضاربة جذورها في جوف الأرض، وخطابا متأصلا محفورا في عقول أبناء المنطقة وأفئدتهم؟”، ولفت إلى أن “محور المقاومة سيخرج بلا شك من هذه المعركة منتصرا مرفوع الرأس”، وأكد ان “هذا الانتصار ستكون له مفاعيل مزلزلة على العالم أجمع”.

وألقيت كلمات لكل من الشيخ علي الخطيب، الشيخ ماهر حمود، نائب أمين عام “الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين” علي فيصل، وعضو المكتب السياسي في “حركة الجهاد الإسلامي” ومسؤولها في الساحة اللبنانية الدكتور إحسان عطايا.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام