استشهاد شاب فلسطيني متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال في بلدة جبع جنوب جنين

استشهد ظهر اليوم الاحد، الشاب الفلسطيني كامل عبدالله علاونة (19عاما) من بلدة جبع جنوب حنين، متاثرا بجروح خطيرة ا أصيب بها برصاص الاحتلال الاسرائيلي مساء أمس السبت، وفقا لما ذكرته مصادر محلية.

وكان مدير مستشفى ابن سينا في جنين جاني أبو جوخة ذكر صباح اليوم الأحد، إن الجريح كامل عبدالله علاونة أصيب برصاص الاحتلال بالبطن واليد اليمنى خلال مواجهات في البلدة مساء السبت، وان حالته خطيرة ويرقد في غرفة العناية المكثفة.

يذكر أن الشهيد، يحمل اسم شقيقه الشهيد كامل الذي استشهد عام 2003، كما أن والده أسير محرر أمضى سنوات طويلة في سجون الاحتلال.

المصدر: فلسطين اليوم