بدء وصول وزراء الخارجية العرب الى الحبتور للاجتماع التشاوري – موقع قناة المنار – لبنان
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July 2 2022 - 13:48

بدء وصول وزراء الخارجية العرب الى الحبتور للاجتماع التشاوري

منذ 3 ساعة 2 July، 2022
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