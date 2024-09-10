وزراء الخارجية العرب اتفقوا على التدخل رسميا لدعم دعوى جنوب إفريقيا ضد “إسرائيل”

قرر وزراء الخارجية العرب، اليوم، “تأجيل بنود جدول أعمال مجلس جامعة الدول العربية وبشكل استثنائي للتفرغ والتركيز على القضية الفلسطينية”. وأكدوا أن “هذا القرار جاء على خلفية الحرب الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة وتداعياتها”.

وأصدر وزراء الخارجية العرب قرارا، في ختام أعمال مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، طالبوا فيه “المجتمع الدولي بتفعيل الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، والذي أكد على عدم قانونية استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، والزام إسرائيل بإنهاء وجودها غير القانوني في أسرع وقت ممكن”.

وحثوا “محكمة العدل الدولية على الإسراع في الفصل في دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، والتوافق بالتدخل رسميا لدعم الدعوة المرفوعة من قبل جنوب إفريقيا ضد اسرائيل أمام محكمة العدل الدولية”.

ودعوا “المحكمة الجنائية الدولية إلى اتخاذ الإجراء المطلوب منها لاستصدار مذكرات اعتقال بحق قادة الاحتلال الإسرائيلي، في ظل استنتاج مكتب مدعي عام المحكمة بوجود أسس معقولة تدعو للاعتقاد بارتكابهم جرائم تدخل في اختصاص المحكمة”.

المصدر: مواقع