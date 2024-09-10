القيادي في حماس أسامة حمدان يوجّه كلمةً لوزراء الخارجية العرب المجتمعين في القاهرة.. ماذا قال فيها ؟

وجّه القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس أسامة حمدان كلمةً إلى وزراء الخارجية العرب المجتمعين في العاصمة المصرية القاهرة.

ودعا حمدان في كلمةٍ مصورة، وزراء الخارجية العرب لتحمل مسؤولياتهم في ظل العدوان الغاشم وحرب الإبادة التي يشنها الاحتلال على غزة، والتي تشمل مجازر يومية وحصارًا وتجويعا للشعب الفلسطيني، وتحت انتهاكات المستوطنين وجيش الاحتلال في الضفة الغربية والقدس. وأكد حمدان أن هذا العدوان لا يهدد الفلسطينيين فحسب، بل الأمن القومي العربي. وقال، “نذكّر أصحاب المعالي والسعادة وزراء خارجية الدول العربية ومعالي الأمين العام للجامعة العربية بمخرجات القمة المشتركة لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي في نوفمبر الماضي والتي انعقدت في العاصمة السعودية الرياض، والتي أكدت على ضرورة العمل للوقف الفوري للعدوان وإغاثة الشعب الفلسطيني ورفع الحصار”.

وأوضح أن” الحركة تتطلع في هذه اللحظة الحساسة من تاريخ شعبنا والمنطقة أن يفضي اجتماع وزراء الخارجية العرب إلى العمل الفوري والمباشر والضغط على الاحتلال وداعميه للوقف الفوري للعدوان وحرب الإبادة في قطاع غزة”.

وأضاف حمدان، “نأمل أن يسفر اجتماع وزراء الخارجية العرب عن إغاثة شعبنا الصامد في قطاع غزة بفتح المعابر وتوجيه المساعدات العاجلة من غذاء ودواء وملبس ومعدات للإيواء”.

وطالب حمدان بضرورة أن” يؤدي اجتماع وزراء الخارجية العرب إلى الإدانة الواضحة لممارسات الاحتلال وجرائمه المستمرة في فلسطين والملاحقة القضائية والقانونية لدولة الاحتلال وقادتها في كل المحافل الدولية. وأشار إلى أن الحركة تترقب أن ينتج عن اجتماع وزراء الخارجية العرب فضح تعنت الاحتلال وما يمارسه من مماطلة أمام مقترحات الوسطاء وتحميله المسؤولية الكاملة عن إفشال الجهود الرامية لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، لا سيما أن حماس والمقاومة قد وافقت على آخر مقترح قدمه الوسطاء في الثاني من تموز/يوليو الماضي. عبّر عن أمله في أن يثمر اجتماع وزراء الخارجية العرب العمل على حماية القدس والمقدسات ومنع العدو الصهيوني من الاستمرار في مخططاته لتغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى وتهويد المدينة المقدسة”.

وختم حمدان قائلًا: “نتطلع أن يحقق اجتماع وزراء الخارجية العرب القطع الفوري للعلاقات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية مع الكيان الصهيوني الذي يمعن في قتل شعبنا وإبادته بشكل جماعي”.

وتعقد اليوم الثلاثاء، أعمال الدورة العادية 162 لمجلس جامعة الدول العربي (وزراء الخارجية العرب)، في مقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة، برئاسة وزير الخارجية اليمني الدكتور شائع الزنداني، رئاسة الدورة 162 لمجلس الجامعة العربية. ويبحث مشروع جدول الأعمال بندا حول القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي ومتابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي وتفعيل مبادرة السلام العربية والتطورات والانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة والأمن المائي العربي وسرقة إسرائيل المياه في الأراضي العربية المحتلة والجولان العربي السوري المحتل.

المصدر: مواقع