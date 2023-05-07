مواكبة | إشارات إيجابية بشأن سوريا في اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة رغم الضغوط والمنطقة العربية تعاد هندستها

يجتمع وزراء خارجية الدول العربية اليوم الأحد في القاهرة، لبحث استئناف مشاركة الوفود السورية في اجتماعات الجامعة العربية، فيما كشفت عمان عن إشارات إيجابية بهذا الشأن.

وقال مندوب الأردن الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير أمجد العضايلة، إن هناك “إشارات إيجابية إلى توافق متوقع على مشروع قرار لعودة سوريا إلى الجامعة العربية”، متوقعا أن “يتوافق وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم اليوم على قرار يتضمن استئناف مشاركة وفود الحكومة السورية في اجتماعات مجلس الجامعة”، ومشيرا إلى أنه “لمس توافقا عربيا على أهمية إطلاق دور عربي ريادي لحل هذه الأزمة”.

يأتي ذلك، بعدما قدم العضايلة، خلال اجتماعات تحضيرية على مستوى المندوبين الدائمين عقدت السبت في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، إحاطة لمجلس الجامعة عن مجريات اجتماع عمان التشاوري بشأن سوريا، مشيرا إلى أن الأردن له دور ضليع في موضوع بحث الأزمة السورية، وكان رائدا في إطلاق دور عربي قيادي يفضي إلى حل هذه الأزمة ومناقشة الأمر في اجتماع عمان.

وقال العضايلة إن “الأمور تسير بشكل إيجابي والوزراء سيقرون الأحد مشروع القرار إن لم يكن هناك أي ملحوظات”، موضحا أن “العملية ستكون توافقية وليس على شكل تصويت”.

وذكرت مصادر إعلامية، أن القرار المرتقب لوزراء الخارجية العرب، “سيؤكد ضرورة اتخاذ خطوات عملية وفاعلة للتدرج لحل الأزمة وفق مبدأ خطوة مقابل خطوة”، مشيرة إلى أنه “تم تبليغ وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، السبت، بمضمون مسودة القرار”.

ولفتت المصادر إلى أن “مسودة قرار الجامعة العربية تضمن تجديد الالتزام بالحفاظ على سيادة سوريا، ووحدة أراضيها، واستقرارها، وسلامتها الإقليمية، والتأكيد على أهمية مواصلة وتكثيف الجهود العربية الرامية إلى مساعدة سوريا في الخروج من أزمتها، إضافة إلى التضامن التام مع الشعب السوري إزاء ما يواجهه من تحديات تطال أمنه واستقراره، وما يتعرض له من انتهاكات تهدد وجوده، وحياة المواطنين الأبرياء، ووحدة وسلامة الأراضي السورية”.

وكذلك تضمن “الترحيب بالجهود المبذولة من أجل تهيئة الظروف الملائمة لتحريك مسار التسوية السياسية الشاملة في سوريا، والحرص على تفعيل الدور العربي القيادي في جهود حل الأزمة السورية لمعالجة جميع تبعاتها”.

كما تضمنت المسودة “الترحيب بالبيانات العربية الصادرة عن اجتماعي جدة وعمان بشأن سوريا، والحرص على إطلاق دور عربي قيادي في جهود حل الأزمة السورية يعالج جميع تبعاتها، والترحيب باستعداد دمشق للتعاون مع الدول وتنفيذ الالتزامات والتوافقات التي تم التوصل إليها في اجتماع عمّان واعتماد الآليات اللازمة لتفعيل الدور العربي.”

من الجدير ذكره، أن محادثات إقليمية عقدت في عمان مطلع مايو الجاري، بمبادرة أردنية، مع سوريا، وقد اعتبرها وزير خارجية الأردن “خطوة في الاتجاه الصحيح لإنهاء العزلة السياسية لسوريا وإعادة دمشق إلى الصف العربي”.

ومن المقرر أن تعقد القمة العربية المقبلة في الرياض في 19 ايار / مايو الجاري.

شكري: يجب إيجاد حلول عربية للقضايا العربية ولا حل عسكريا للأزمة السورية

وأكد وزير الخارجية المصري سامح شكري ضرورة إيجاد حلول عربية للقضايا العربية، مشيرا إلى أن السبيل الوحيد للتسوية في سوريا هو الحل السياسي دون إملاءات خارجية.

وقال شكري خلال الدورة غير العادية لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية اليوم الأحد، إن التدخلات الخارجية المستمرة عقدت الأزمة السورية، وجدد تأكيد الوزراء على وحدة سوريا و سيادتها.

وأضاف: أثبتت جميع مراحل الأزمة السورية أنه لا حل عسكرياً لها”، وأن “السبيل الوحيد لتسوية الأزمة السورية هو الحل السياسي بملكية سورية خالصة دون إملاءات خارجية”.

السيد سامح شكري وزير الخارجية ورئيس الدورة ١٥٩ لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، يترأس الاجتماع الاستثنائي لمجلس الجامعة لمناقشة تطورات الوضع في سوريا ويفتتح أعماله بإلقاء كلمة مصر في هذا الشأن

وأشار شكري إلى أن معاناة الشعب السوري استمرت نتيجة تعثر التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة، ودعا إلى ضرورة تنفيذ مخرجات اجتماع عمان ودعم المجتمع الدولي لها.

وقال: يجب على المجتمع الدولي الوفاء بالتزاماته تجاه سوريا والشعب السوري لتعود سوريا كما نحب أن نراها، علينا جميعا مسؤولية تاريخية بالوقوف إلى جانب الشعب السوري وطي صفحة حزينة من تاريخه

وأضاف أن على الحكومة السورية كذلك الالتزام بمخرجات اجتماع عمان، من أجل تحقيق مصلحة الشعب السورى، وأن الحكومة السورية تتحمل المسؤولية الرئيسية في التوصل لحل سياسي وكذلك القوى الوطنية.

وأكد شكري أن على الحكومه السوريه العمل أيضا علي عودة اللاجئين السوريين في أقرب وقت.

كما أشار الوزير المصري إلى ضرورة القضاء على جميع صور الإرهاب في سوريا، مشددا على أن مصر حذرت منذ بداية الأزمة من خطورة تطور الأوضاع هناك.

هناك إرادة عربية لعودة سوريا للجامعة

رغم الضغوط والمنطقة العربية

تعاد هندستها

العاصمة السورية دمشق

وتعليقاً على الموضوع اوضح الباحث والمحلل السياسي المصري أحمد رفعت، إن هناك إرادة عربية لعودة سوريا للجامعة العربية رغم ضغوط الخارج، مشيرا إلى أن المنطقة العربية تعاد هندستها من جديد.

وقال رفعت إن “إرادة معظم الدول العربية اجتمعت فيما يبدو لإعادة سوريا إلى بيتها العربي، خصوصا الدول العربية الكبرى والمؤثرة كمصر والسعودية والإمارات والجزائر والعراق وتونس والأردن والكويت، رغم تحفظ البعض ورغم ضغوط الخارج”، مضيفا أنه “لذلك قد نرى سوريا في القمة القادمة بالرياض بتوصية من إجتماع اليوم”.

وأشار إلى أنه “يظل الاحتمال الأقل في نسبته وهو صدور قرار من القمة المقبلة بأن تحضر سوريا القمة التي تليها لكنها ستمارس عضويتها بمندوبيها وكذلك إجتماعات وزراء الخارجية وأي إجتماعات نوعية أخرى”.

وأردف بالقول “كثفت بعض البلدان مشواراتها الفترة الأخيرة لهذا الهدف واعتقادي أنه لا توجد قوة ستمنعه، حيث تتطلع هذه البلدان لما بعد العودة من بداية حلحلة ملفات عدة أولها اليمن وثانيها لبنان الذي يحتاج إنقاذ عاجل، بينما يتم البحث عن احتواء أزمة السودان لمنع تدويلها ولتبقي عربية أفريقية وقطع الطريق علي أي قوى أخرى أجنبية تريد الوثوب إلى الداخل السوداني لأهداف تخصها” مشيراً الى إن “المنطقة بالكامل يعاد هندستها، حيث يتم فكها وتركيبها لمصلحة التفاهم والتعاون والتنمية وليس الإقتتال والصراع وهذا ما يزعج أطراف بالمنطقة لا تريد ذلك وتراه في غير مصلحتها، وأولهم إسرائيل التي تبحث الآن عن حلفاء جدد من خارج الخليج العربي لتتعاون معهم ضد ايران”.

المصدر: وكالات