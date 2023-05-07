المتحدث باسم جامعة الدول العربية جمال رشدي يعلن أن وزراء الخارجية العرب تبنوا قرار عودة سوريا لشغل مقعدها في الجامعة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 7 2023 - 17:08

المتحدث باسم جامعة الدول العربية جمال رشدي يعلن أن وزراء الخارجية العرب تبنوا قرار عودة سوريا لشغل مقعدها في الجامعة

منذ 2 ساعة 7 May، 2023
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